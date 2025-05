L’ultima e unica volta in cui i Thunder, che nel 2008 hanno preso il posto dei Seattle Supersonics, erano stati alle Finals risale al 2012. Quella era la squadra di Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden, poi sconfitta dagli Heat dei Big Three ma in apparenza destinata ad avviare una dinastia. Le cose sono andate in maniera molto diversa, ma ora Oklahoma City è tornata all’atto finale della stagione con l’obbiettivo di vincere il titolo e, questa volta sì, avviare una dinastia

In apparenza sembra passata un’epoca, e in effetti lo è, anche se alcuni protagonisti delle Finals 2012 sono ancora in NBA. Lo sono, per esempio, Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden, ovvero il trio di giovani stelle che quell’anno trascinava a grande sorpresa Oklahoma City alle sue prime Finals. Quella era solamente la quarta stagione dopo il passaggio da Seattle a OKC, con la cancellazione dei Sonics e la creazione di una nuova franchigia, e il viaggio in finale finiva con una sconfitta per mano dei Miami Heat di LeBron James, tutt’ora tra i nomi più importanti della lega, e di Dwyane Wade e Chris Bosh, che da tempo hanno invece già appeso canotta e pantaloncini al chiodo. La sconfitta, però, era allora attutita dalla sensazione di essere solo all’inizio di un’avventura che avrebbe di certo riportato i Thunder a giocarsi il titolo. La storia è andata in modo molto diverso e per tornare all’atto finale della stagione Oklahoma City ha dovuto attendere ben tredici anni e il formarsi di un nuovo trio di stelle.