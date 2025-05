Da una partita mai vista prima nella storia della NBA (32 punti, 15 assist, 12 rimbalzi senza neppure una palla persa in gara-4) a una partita a dir poco mediocre (8 punti con solo 7 tiri e 6 assist in gara-5). Tyrese Haliburton, il leader di questi Pacers, l'unico All-Star della squadra, fa sempre notizia, nel bene e nel male. E lo sa per lui per primo: "Serata difficile per me - ammette in conferenza stampa - devo far meglio soprattutto nel tenere alto il ritmo della partita". Che alto invece non è stato: il numero di possessi per 48 minuti era stato un vertiginoso 104 in gara-4, ma è sceso a 97.5 in gara-5. "Come gruppo abbiamo approcciato bene la partita, ma sono mancato io: questa sconfitta è colpa mia", dice senza giri di parole Haliburton. E se una partita storta può capitare, a lasciare poco tranquilli i tifosi dei Pacers sono i sali-scendi un po' troppo accentuati del loro giocatore guida, che non è nuovo (anche in questi playoff) a partite in cui sembra scomparire. Il suo esordio in postseason, quest'anno, non era stato incoraggiante, con soli 10 punti frutto di un 3/13 al tiro, sbagliando tutte le 7 triple tentate (ma almneo c'erano stati 12 assist e 7 rimbalzi). Poi era arrivata la sconfitta interna in gara-3 contro Cleveland, con quella che forse resta la peggior partita dell'anno di Haliburton, autore di solo 4 punti con 2/8 al tiro e 3 palle perse a fronte di 5 assist.