L'ala dei Knicks ha chiuso con 5 falli (a uno dal limite) la sua gara-4, peraltra giocata ad altissimi livelli come testimoniano i suoi 24 punti, i 13 rimbalzi e quel +26 di plus/minus con lui in campo che è proprio il dato che genera l'osservazione di Charles Barkley. E Towns ammette: "Non posso darti torto: devo migliorare sotto questo aspetto, non posso far male alla mia squadra"

Dopo una vittoria fondamentale e dopo un'altra doppia doppia (24 punti e 13 rimbalzi) a referto, forse Karl-Anthony Towns si sarebbe aspettato tutto tranne che di sentirsi criticato in diretta nazionale da Charles Barkley, nel dopo partita di gara-5. Ma l'ex stella di Sixers e Suns non ci è andato giù leggero: "Ti devo criticare", ha detto al n°32 dei Knicks, prima di chiedergli: "Perché continui a fare tutti questi falli stupidi?". Non si può dar torto a Barkley, in un certo senso. Nelle 17 gare di playoff fin qui disputate, tranne due occasioni in cui Towns ha chiuso con tre falli a carico, nelle restanti 15 gare ne ha sempre collezionato almeno quattro (uscendo per sei nell'ultima sfida della serie contro Detroit). E per un giocatore della sua importanza all’interno degli equilibri dei Knicks, la gestione dei falli finisce per essere di importanza capitale, per i successi di squadra – come testimoniano peraltro anche i numeri del plus/minus della serie: contro Indiana, con Towns in campo New York la vince di 24 punti (miglior dato di squadra), con lui fuori, invece, la perde di 16 (peggior dato di squadra).