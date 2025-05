Il grande protagonista a bordo campo in questi playoff è stato Timothée Chalamet, ma a garantire la vittoria a Jalen Brunson e compagni pare essere la fidanzata della stella di Hollywood. Con Kylie Jenner a tifare nelle primissime file, infatti, New York è imbattuta ai playoff. E in vista di gara-6, in programma sul campo di Indiana questa notte alle 2.00, qualcuno ipotizza che la coppia possa apparire anche in trasferta per trascinare la squadra del cuore a gara-7

I protagonisti, in questa primavera che ha riportato i Knicks in finale di Conference dopo un quarto di secolo , sono tanti. E se sul parquet a catturare buona parte delle attenzioni sono stati Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns , a bordo campo la parata di stelle non è stata da meno. Qui le luci dei riflettori sono state puntate principalmente su Timothée Chalamet , superstar del cinema americano che secondo molti avrebbe soppiantato il leggendario Spike Lee nel ruolo di uomo simbolo della tifoseria di New York . Il buon Spike , nel frattempo, ha tentato di recuperare il terreno perduto dichiarando in diretta TV di essere pronto a sacrificare uno dei due Oscar vinti in carriera pur di far arrivare i Knicks al titolo , ma Chalamet ormai è una presenza costante alle partite dei ragazzi di Tom Thibodeau , anche in trasferta. E questa notte, con la squadra sotto 2-3 nella serie contro i Pacers , l’attore potrebbe comparire anche nelle prime file della Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis per gara-6 , magari portando con sé un vero e proprio portafortuna.

Timothée e il fattore Jenner

La regola, per i colori blu e arancio, in questi playoff è piuttosto semplice: se accanto a Chalamet a tifare la squadra c’è la fidanzata Kylie Jenner, a sua volta attrice, modella e personaggio televisivo, i Knicks vincono. La coppia, tra le più chiacchierate e ammirate dello star-system hollywoodiano, era presente al Madison Square Garden sia per la vittoria di gara-4 contro i Celtics, cruciale per poi procedere a eliminare i campioni NBA in carica, che per la recentissima gara-5 contro i Pacers, in cui New York ha evitato un’eliminazione dolorosa e tenuto vive le speranze di tornare alle Finals, da cui manca addirittura dal 1999. Con Jenner al fianco di Chalamet, insomma, i Knicks non sembrano poter perdere e ora tra i supporter della squadra ci si augura che Kylie possa comparire accanto al compagno anche per gara-6, magari confermando il suo ruolo di amuleto e accompagnando Brunson e compagni a gara-7.