Una finale NBA che in pochi, forse nessuno, si sarebbero aspettati. Una finale NBA giusta, che premia le due squadre migliori degli ultimi mesi. Questo dicono i numeri. Dal via del nuovo anno (1 gennaio 2025), nessuno ha fatto meglio – in termini di vittorie e sconfitte – di Oklahoma City e Indiana: 53-13 il record combinato, tra regular season e playoff, dei Thunder (80.3%), 46-18 quello dei Pacers (71.9%). Un rendimento impressionante, che vede le squadre allenate da coach Daigneault e coach Carlisle mettersi alle spalle anche i Celtics (43-17, 71.7%), i Cavs (69.0%) e qualsiasi altra franchigia. Un dominio per certi versi inatteso tanto che né Thunder né Pacers erano in campo lo scorso Natale, all’interno delle 5 classiche partite del 25 dicembre, che la NBA mette in calendario scegliendo le dieci squadre con maggiore appeal. È la prima volta dal 2007 (quando in finale si ritrovarono i San Antonio Spurs e i Cavs di un emergente LeBron James) che accade una cosa del genere, a testimonianza che l’approdo alle Finals di OKC e Indiana ha in qualche modo sorpreso anche la lega stessa.