Si sa che New York è “la città che non dorme mai”, e a maggiore i New York Knicks non possono permettersi di perdere tempo nella ricerca del loro nuovo capo-allenatore . Dopo il licenziamento di Tom Thibodeau a seguito della stagione di maggior successo di questo secolo, i New York Knicks sono impegnati nella ricerca di un nuovo head coach che possa portarli al titolo con il nucleo costruito attorno a Jalen Brunson. Secondo quanto riportato da ESPN, la franchigia della Grande Mela avrebbe messo nel mirino Jason Kidd , che Brunson ha già avuto ai Dallas Mavericks nel 2022 raggiungendo le finali di conference.

Perché la strada verso Jason Kidd è complicata

Ci sono però diversi ostacoli sulla strada che porta Kidd ai Knicks: innanzitutto il contratto, visto che il suo accordo con i Dallas Mavericks scade nel 2026, e il fatto che i Knicks dovranno per forza richiedere ai Mavs il permesso di parlare col loro allenatore, richiesta che non è ancora stata avanzata. Per liberarlo, poi, dovranno imbastire uno scambio con Dallas e con ogni probabilità attingere ai loro asset al Draft che non sono particolarmente numerosi: dopo aver speso cinque prime scelte al Draft per prendere Mikal Bridges un anno fa, i Knicks hanno a disposizione una prima scelta protetta 8 del Draft 2026 proveniente da Washington, quattro possibilità di scambio di scelta (nel 2026, 2030, 2031 e 2032) e otto seconde scelte al Draft, tra cui la numero 50 di quello che si terrà a fine mese. Asset che potrebbero non convincere Dallas a liberare il proprio coach, a meno che Kidd non si impunti e richieda di essere lasciato andare per tornare a New York, dove ha giocato nella sua ultima stagione da giocatore nel 2012-13 e dove ha cominciato la sua carriera da capo-allenatore l’anno successivo, guidando i Brooklyn Nets nell’annata 2013-14 prima di passare a Milwaukee.