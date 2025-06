Gli incredibili canestri decisivi segnati in questi playoff, tra cui quello della vittoria in gara-1 contro Oklahoma City, sono valsi a Tyrese Haliburton un nuovo soprannome. Secondo il sito Basketball-Reference, che tiene conto di tutti i nickname di tutti i giocatori, a "Hali" e "HIMaburton" si è aggiunto anche "The Moment", per certificare le grandi capacità del playmaker dei Pacers nei momenti decisivi delle partite

Un soprannome memorabile, si sa, può rendere ancora più grande l’immagine di qualsiasi giocatore. Da “Air” a “The Chosen One” fino al migliore di tutti i tempi, “Magic” (così bello e appropriato da sostituire anche il nome di battesimo di Johnson, cioè Earvin), tutti i più grandi hanno un soprannome che li contraddistingue e li fa sentire più vicini ai tifosi. Un’arte che sta andando un po’ persa negli ultimi anni, limitandosi un po’ troppo alle iniziali di nome e cognome, ma che ogni tanto regalano ancora qualche guizzo. È il caso di Tyrese Haliburton, che non ha un soprannome ufficiale se non l’abbreviazione “Hali” o il poco conosciuto “HIMaburton”, ma che con i suoi canestri decisivi ai playoff se ne potrebbe essere guadagnato uno in grado di restare. Secondo il sito di database storico Basketball-Reference, infatti, tra i suoi nickname si è aggiunto anche "The Moment", a testimonianza di tutti i canestri decisivi realizzati nei momenti decisivi della cavalcata playoff dei suoi Pacers. Riuscirà a mantenere fede a questo nuovo nickname anche in gara-2, prevista nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno alle 2.00? L’appuntamento è sui canali di Sky Sport per scoprirlo.