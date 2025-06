Nella notte Shai Gilgeous-Alexander è entrato nel gruppo ristretto di giocatori in grado di segnare più di 3.000 punti in una stagione e ha anche superato Allen Iverson per punti segnati nelle prime due partite alle Finals in carriera. Per il leader dei Thunder, però, il tabellino personale non conta nulla e l’obiettivo rimane vincere con la squadra. A cominciare dal titolo NBA che ora è a tre vittorie di distanza

Il primo traguardo della notte, per Shai Gilgeous-Alexander, è arrivato già alla fine del 1° quarto di gara-2 , con il suo primo canestro dal campo che gli è valso l’ingresso nel club dei giocatori capaci di segnare oltre 3.000 punti in una stagione tra regular season e playoff . Il canadese è diventato così solamente il 12° giocatore nella storia della NBA a riuscire nell’impresa e ora il suo nome si trova accanto a quello di leggende come Michael Jordan, Kobe Bryant e Wilt Chamberlain . Il secondo traguardo, invece, è arrivato con gli ultimi 2 punti segnati nella partita , che l’hanno fatto arrivare a quota 34 e gli hanno regalato il sorpasso ai danni di un’altra leggenda: Allen Iverson . Grazie anche ai 38 punti di gara-1 , infatti, SGA ha infranto il record di Iverson per punti segnati da un esordiente nelle sue due prime partite alle Finals , che la stella dei Sixers aveva stabilito con 71 . Per la stella dei Thunder , però, questi traguardi, per quanto prestigiosi, arrivano dopo quello che era, è e rimane il vero obiettivo .

SGA, i punti e le vittorie

Dopo il successo per 123-107 sui Pacers che ha riportato le Finals 2025 sul punteggio di 1-1, Gilgeous-Alexander ha chiarito in conferenza stampa quali sono le sue priorità. Solleticato dai cronisti a proposito del numero più esiguo, 21 contro 30, di tiri presi in gara-2 rispetto a gara-1, il canadese non ha avuto dubbi: “Non esiste un one-man-show che possa raggiungere ciò che sto cercando di raggiungere giocando a basket”. Il riferimento piuttosto esplicito è alla necessità di coinvolgere i compagni e di giocare di squadraper arrivare a quel titolo che rappresenta il premio più ambito. E, a scanso di equivoci, SGA ha chiuso il suo ragionamento con quella che assomiglia molto a una dichiarazione d’intenti anche per le prossime partite della serie con Indiana: “Certo che farei cambio: cederei tutti i punti segnati pur di avere due vittorie invece di una adesso in questa serie”.