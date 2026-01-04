Ancora una volta Draymond Green non ha finito una partita in campo, venendo espulso per la 22^ volta nella sua carriera . Il veterano dei Golden State Warriors è stato allontanato dal campo nel secondo quarto per due falli tecnici in rapida successione da due arbitri diversi , lamentandosi veementemente per un mancato fischio a suo favore. Green, impegnato in difesa contro Kyle Filipowski, ha costretto l’avversario a raccogliere il palleggio sotto canestro ed era convinto di averlo costretto a una violazione di tre secondi offensivi . Fischio che però non è arrivato nonostante le sue grida, con Filipowski che ha trovato il taglio di Lauri Markkanen per due punti in schiacciata. Green, a quel punto, ha cominciato a lamentarsi con l’arbitro più vicino, che gli ha comminato il primo tecnico ; non contento, ha continuato a lamentarsi anche con un altro arbitro, il quale a sua volta gli ha rifilato il secondo tecnico e la conseguente espulsione. In totale sono 9 i suoi tecnici in stagione , a -7 dalla sospensione automatica per una partita.

Gli Warriors in coro: "Abbiamo bisogno di lui in campo"

Golden State ha chiuso il primo tempo sotto di 10 lunghezze, ma nella ripresa anche senza poter contare su Green ha ribaltato la partita vincendo per 123-114 con un differenziale di +19 senza il numero 23. Un trend che va avanti da diverso tempo, visto che anche nella partita contro Orlando — quella in cui Green se ne era andato in spogliatoio dopo un diverbio con Steve Kerr — gli Warriors sono riusciti a rimontare senza di lui. Dopo la partita, però, i principali protagonisti della franchigia hanno ribadito l’importanza di Green: "Abbiamo bisogno di Draymond in campo, assolutamente" ha detto coach Steve Kerr, mentre Jimmy Butler ha ribadito che "questa formula non può funzionare: abbiamo bisogno del 23 in campo". Secondo Steph Curry, miglior marcatore dei suoi con 31 punti, Green non ha detto niente che rendesse così necessaria la sua espulsione, ma ha anche sottolineato come lo spirito all’interno dello spogliatoio sia migliorato: "Dobbiamo ricordarci dove eravamo due settimane fa: abbiamo messo assieme un po’ di vittorie [6 nelle ultime 8, ndr], stiamo giocando forte e siamo competitivi".