Miami, reduce dal colpaccio a Detroit in casa della capolista della Eastern Conference, ospita Minnesota, che invece a Capodanno ha perso nettamente ad Atlanta. Uno scontro, quello in programma questa sera, che mette di fronte due squadre dalle ambizioni importanti. Diretta a partire dalle 23 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna
Dopo aver piazzato il colpo in casa di Detroit, fin qui capolista a Est con un certo distacco sul rendimento delle altre squadre, Miami torna in campo, questa volta sul parquet di casa, per affrontare Minnesota. I Timberwolves, al contrario, arrivano a South Beach dopo la brutta sconfitta patita ad Atlanta e che ha fatto arrabbiare Anthony Edwards, andato negli spogliatoi prima della sirena finale. Una sfida, quindi, quella in programma questa sera in orario favorevole anche su questa sponda dell’Atlantico, che mette di fronte due squadre che vivono momenti molto diversi, ma che nutrono comunque ambizioni importanti.
Miami e Minnesota: obiettivo essere outsider
La 4^ vittoria consecutiva ottenuta sul campo dei Pistons ha rilanciato gli Heat, che al momento occupano il 7° posto nella classifica della Eastern Conference, con vista sull’ingresso diretto ai playoff. Posizione simile quella di Minnesota, ora come ora 6^ a Ovest e che, nonostante qualche passo falso di troppo nella prima parte di stagione, vorrebbe provare ad arrivare alla post-season con l’ambizione di puntare alla 3^ apparizione consecutiva alle finali della Western Conference. Appuntamento con la diretta a partire dalle 23 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna.