Miami, reduce dal colpaccio a Detroit in casa della capolista della Eastern Conference, ospita Minnesota, che invece a Capodanno ha perso nettamente ad Atlanta. Uno scontro, quello in programma questa sera, che mette di fronte due squadre dalle ambizioni importanti. Diretta a partire dalle 23 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna

Dopo aver piazzato il colpo in casa di Detroit , fin qui capolista a Est con un certo distacco sul rendimento delle altre squadre, Miami torna in campo, questa volta sul parquet di casa, per affrontare Minnesota . I Timberwolves , al contrario, arrivano a South Beach dopo la brutta sconfitta patita ad Atlanta e che ha fatto arrabbiare Anthony Edwards , andato negli spogliatoi prima della sirena finale. Una sfida, quindi, quella in programma questa sera in orario favorevole anche su questa sponda dell’Atlantico , che mette di fronte due squadre che vivono momenti molto diversi, ma che nutrono comunque ambizioni importanti .

Miami e Minnesota: obiettivo essere outsider

La 4^ vittoria consecutiva ottenuta sul campo dei Pistons ha rilanciato gli Heat, che al momento occupano il 7° posto nella classifica della Eastern Conference, con vista sull’ingresso diretto ai playoff. Posizione simile quella di Minnesota, ora come ora 6^ a Ovest e che, nonostante qualche passo falso di troppo nella prima parte di stagione, vorrebbe provare ad arrivare alla post-season con l’ambizione di puntare alla 3^ apparizione consecutiva alle finali della Western Conference. Appuntamento con la diretta a partire dalle 23 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna.