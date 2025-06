Shaolin Wembanyama: 10 giorni da monaco in Cina

Pare che Victor Wembanyama si stia davvero calando nella cultura orientale: durante il suo soggiorno in Cina, il francese si sarebbe rasato a zero cominciando un ritiro di dieci giorni in un tempio Shaolin, interrompendo anche il suo programma di viaggio con il resto dell’entourage. A riportarlo è il giornalista Dusty Garza su X, condividendo anche alcune foto di Wembanyama in versione monaco

Mentre OKC e Indiana sono impegnate nelle NBA Finals, Victor Wembanyama continua il suo programma di recupero dal problema di coaguli di sangue che ha messo fine anticipatamente alla sua seconda stagione in NBA — con l’obiettivo, un giorno, di arrivare a giocarsi le finali in prima persona. La strada intrapresa dal lungo dei San Antonio Spurs, però, sembra essere molto diversa rispetto a quella dei suoi colleghi: negli ultimi giorni su X sono cominciate a circolare delle foto decisamente particolari del lungo francese, che secondo quanto riportato dal giornalista Dusty Garza si troverebbe a Zhengzhou, in Cina, per un ritiro di 10 giorni in un tempio Shaolin. "Sembra che Victor Wembanyama stia abbracciando a pieno la vita da monaco" ha scritto. "Più di una fonte mi ha detto che Wemby è profondamente interessato a quella cultura e che un maestro gli ha rasato i capelli, cominciando un ritiro di 10 giorni al tempio. Tutti i suoi programmi di viaggio sono stati messi in pausa e il suo entourage ha già lasciato il paese". Negli ultimi giorni Wembanyama, ancora con i capelli, aveva effettivamente condiviso un video dalla Muraglia Cinese, testimonianza che effettivamente è passato dalla Cina, anche se al momento non ci sono conferme dal diretto interessato che abbia effettivamente intrapreso questo "viaggio spirituale" in Oriente.