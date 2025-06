Dopo il licenziamento di Tom Thibodeau i Knicks hanno messo l'attuale coach di Dallas in cima alla lista per la panchina, e secondo Brian Windhorst di ESPN anche a Kidd non dispiacerebbe tornare nella Grande Mela. Ma i Mavs potrebbero non essere d'accordo

La notizia choc del licenziamento di Tom Thibodeau tre giorni dopo l'eliminazione in finale di conference da parte di Indiana ormai è il passato. Ora a tenere banco a New York è la ricerca del suo sostituto, un allenatore che sia in grado di riportare i Knicks alle NBA Finals dopo l'ultima apparizione nel 1999. Già da giorni il nome che circola è quello di Jason Kidd, che chiuse la sua carriera da giocatore proprio ai Knicks e sempre a New York - sponda Nets - ha iniziato quella da allenatore. Il 'problema' è il contratto che lo lega a Dallas, dove ha anche allenato Jalen Brunson. Dal punto di vista personale invece, scrive Brian Windhorst di ESPN, Kidd sarebbe molto interessato a un trasferimento dopo quattro anni in Texas, l'ultimo dei quali molto travagliato (a partire dalla trade Doncic). Nei prossimi giorni - fa sepere sempre Windhorst - i Knicks chiederanno a Dallas di poter parlare con il loro attuale allenatore. E se le cose andranno avanti New York potrebbe mettere sul piatto delle future scelte al Draft per convincere i Mavs a liberarlo (come per altro accadde per il suo passaggio da Brooklyn a Miulwaukee nel 2014). Si attendono aggiornamenti in tempi stretti.