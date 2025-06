Si sa, New York è spietata , ancora di più se si parla di Knicks. E a passare da idolo a reietto basta poco, in questo caso una sconfitta in finale di conference contro una squadra che ora è avanti alle Finals. Tre giorni dopo l'eliminazione per 4-2 da parte dei Pacers la dirigenza dei Knicks ha deciso di licenziare Tom Thibodeau dopo cinque anni da capo allenatore. Una decisione che ha trovato d'accordo molti tifosi (almeno a leggere la maggior parte dei commenti sui social), che non hanno risparmiato a Thib aspre critiche. due colonne dei Knicks e suoi fedelissimi come Josh Hart e Jalen Brunson però sono voluti intervenire in difesa del loro, ormai ex, allenatore.

Le parole di Hart e Brunson

"Ha accettato l'incarico quando i Knicks erano a pezzi - ha ricordato Hart nel podcast 'The Roomates Show' - con una cosa come 20 vittorie in stagione. È rimasto per cinque anni e ha raggiunto i playoff quattro volte, arrivando alla finale della Eastern Conference per la prima volta in 25 anni. Ha aiutato New York a tornare ai vertici della lega, dovrebbe essere solo ringraziato per quello che ha costruito. ci dovrebbero essere solo elogi per il suo periodo ai Knicks". Hart lo ha anche ringraziato dal punto di vista personale. "Ho avuto molta instabilità all'inizio della mia carriera - ha spiegato - e lui mi ha dato stabilità e l'opportunità di crescere come giocatore. Gli sarò per sempre grato." Anche Brunson lo ha voluto ringraziare pubblicamente per quanto ha fatto per lui. "Mi ha aiutato a diventare due volte All-Star e due volte All-NBA - ha ricordato -, sono profondamente grato per tutto ciò che ha fatto per me. Aveva piena fiducia in me, è fantastico vedere qualcuno che ti spinge a migliorare. Sono profondamente grato e riconoscente per il fatto che Thibs abbia fatto quello che ha fatto per la mia carriera. Non si possono dire abbastanza cose su ciò che ha significato per me". I Knicks ora sono alle prese - con diverse difficoltà - con la ricerca di un nuovo allenatore.