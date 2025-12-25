Offerte Sky
NBA Christmas Day, Golden State-Dallas alle 23 su Sky: risultato LIVE

NBA

La terza sfida del Natale NBA vede di fronte Warriors e Mavs, con il debutto assoluto nel giorno di Natale del rookie Cooper Flagg. Steph Curry e compagni, alle prese con il caso Draymond Green nell’ultima gara di due giorni fa, non vogliono sfigurare nel ritorno da avversario della leggenda Klay Thompson: sfida in diretta alle 23 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua

Da una parte una squadra abbonata alle partite di Natale come i Golden State Warriors di Steph Curry, Draymond Green e Jimmy Butler, alla loro 13^ apparizione nel Christmas Day; dall’altra un debutto assoluto, quello di Cooper Flagg alla guida dei Dallas Mavericks a pochi giorni dal suo 19esimo compleanno. Warriors e Mavs non sarebbero potute arrivare a questa sfida natalizia in maniera più differente: nonostante la vittoria in casa contro Orlando, infatti, in casa Golden State non si parla d’altro che dell’ultimo scontro tra coach Kerr e Draymond Green, che dopo un diverbio in panchina è tornato in spogliatoio e non è stato più rimesso in campo dall’allenatore. Dall’altra parte, invece, i Mavs dopo un inizio difficile da 5 vittorie e 15 sconfitte sembrano aver trovato il loro equilibrio, vincendo 7 delle ultime 11 gare tra cui l’ultima contro i Denver Nuggets, grazie alla tripla doppia sfiorata da Flagg con 33 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Insieme a Anthony Davis è lui la grande attrattiva della sfida, a cui dovrebbe prendere parte anche Klay Thompson — e quando una leggenda degli Warriors torna a casa non è mai come le altre partite, figuriamoci a Natale. Appuntamento in diretta alle 23 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua.

Approfondimento

NBA Christmas Day: le partite su Sky Sport

