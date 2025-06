Il modo in cui Tyrese Haliburton ha giocato in gara-5 faceva presagire il peggio, e il peggio sembra che si stia avverando. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, la stella degli Indiana Pacers ha riportato quello che si teme essere uno stiramento al polpaccio destro, un infortunio che metterebbe in serio dubbio la sua presenza in gara-6 delle NBA Finals nella notte tra giovedì e venerdì alle 2.30. La risonanza magnetica a cui si sottoporrà il giocatore determinerò la diagnosi precisa dell’infortunio e il percorso di avvicinamento alla sesta gara della serie contro gli Oklahoma City Thunder, avanti 3-2 nella serie dopo il successo in gara-5. Una partita in cui Haliburton non ha giocato ai suoi soliti livelli: dopo essere crollato a terra nel primo quarto ed essere tornato negli spogliatoi uscendone con una vistosa borsa del ghiaccio attorno alla gamba infortunata, la stella di Indiana ha stretto i denti ma non è stato efficace in campo, chiudendo con soli 4 punti (suo minimo in carriera ai playoff) e 0/6 al tiro, trovando solo dalla lunetta i suoi punti di serata. Il playmaker ha comunque chiuso con 6 rimbalzi e 7 assist in 34 minuti di gioco, ma è stato molto spesso lontano dal centro dell’azione, un’assenza che ha contribuito alle tante palle perse nell’ultimo quarto che hanno permesso a OKC di prendere il controllo del match e della serie.