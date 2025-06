Era il 1979 quando Jerry Buss comprò i Los Angeles Lakers da Jack Kent Cooke per 67.5 milioni di dollari: oggi, 46 anni dopo quel giorno e a 12 di distanza dalla scomparsa dello storico proprietario, la famiglia Buss non è più a capo dei Lakers. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, i Buss hanno trovato un accordo per cedere le quote di maggioranza a Mark Walter, CEO e capo di TWG Group, holding company che possedeva già una quota di minoranza sin dal 2021 e ha investimenti ovunque nel mondo dello sport, tra cui anche i Dodgers di MLB (di cui è proprietaria), le Sparks e il Chelsea in Premier League. TWG Group ha soprattutto un interesse concreto nel motorsport, di cui possiede alcuni campionati e soprattutto ha acquisto la scuderia Cadillac che competerà in Formula 1 a partire dal 2026. Secondo quanto scritto da Ramona Shelburne di ESPN, Walter aveva acquisito il "diritto di prelazione" su un’eventuale vendita del 66% delle quote dei Lakers in mano ai Buss nel 2021 quando aveva acquistato da Phil Anschutz il 26%, posizionandosi quindi in maniera ideale per prendere la franchigia. La valutazione della franchigia è da record: circa 10 miliardi di dollari, una cifra mostruosa se si considera che i Boston Celtics sono stati venduti a 6.1 miliardi solo tre mesi fa.