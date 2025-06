Ai Timberwolves dal 2021 ma con un passato anche sulle panchine di Raptors, Kings, Nuggets e Pistons, Micah Nori è il terzo allenatore chiamato a colloquio dai New York Knicks per ricoprire il ruolo di head coach per la prossima stagione. L'assistente di Minnesota - che ai playoff 2024 aveva collezionato presenze da capo-allenatore in seguito all'infortunio a Chris Finch - diventa quindi uno dei candidati alla panchina bluaranchio insieme all'ex alleantore dei Grizzlies Taylor Jenkins e all'ex dei Kings Mike Brown, che già hanno sostenuto dei colloqui con il front office e la proprietà di New York. I Knicks hanno licenziato Tom Thibodeau lo scorso 3 giugno e da allora sono alla ricerca di un nuovo allenatore: dopo aver incassato il no di Dallas (per parlare con Jason Kidd), Houston (per Ime Udoka), la stessa Minnesota (per Chris Finch), Atlanta (per Quin Snyder) e anche Chicago (per Billy Donovan) ora la corsa appare a tre. Ma non è detto che qualche outsider - Mike Malone? Mark Jackson? - faccia sempre tempo a entrare nel ballottaggio.