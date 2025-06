Dopo le trade che hanno portato Jrue Holiday a Portland e Kristaps Porzingis a Atlanta, in casa Celtics la rivoluzione che interessa la squadra che solo un anno fa vinceva il titola non sembra essere finita. Stando a quanto riportato da ‘ESPN’, infatti, anche stelle come Jaylen Brown e Derrick White sarebbero sul mercato, ma Boston è disposta a sedersi al tavolo delle eventuali trattative solo in presenza di contropartite adeguate

Che l’estate dei Celtics sarebbe stata movimentata lo si era capito ormai da tempo, anche perché il grave infortunio occorso a Jayson Tatum in gara-4 della serie di playoff poi persa contro i Knicks aveva inevitabilmente accelerato le operazioni di smantellamento della squadra campione nel 2024 . Senza la sua stella, fuori probabilmente per tutta la prossima stagione, Boston si trovava nella necessità di far innanzitutto calare un monte salari astronomico, a maggior ragione perché in assenza di Tatum le chance di vincere il titolo erano, sono e saranno di fatto nulle. L’inizio del mercato, però, è stato quantomai lanciato per Brad Stevens e soci, che nel giro di pochi giorni si sono liberati prima di Jrue Holiday e poi di Kristaps Porzingis . E i Celtics, a quanto pare, non sembrano affatto aver finito con le manovre in uscita.

Anche Brown e White sul mercato

Stando a quanto riportato da Shams Charania di ‘ESPN’, infatti, anche Jaylen Brown, MVP delle Finals 2024, e Derrick White, elemento tattico essenziale nella cavalcata conclusasi con il 18° titolo nella storia della franchigia, sarebbero sul mercato. O, meglio, i Celtics non sarebbero riluttanti a sedersi al tavolo dell’eventuale trattativa per una trade in caso di contropartite ritenute all’altezza. Secondo ‘ESPN’, tuttavia, i nomi in uscita sarebbero prima di tutto quelli di Sam Hauser e eventualmente di Anfernee Simons, appena arrivato dai Blazers all’interno dello scambio in cui è stato ceduto Holiday. La cessione di Brown e White, quindi, non sarebbe una priorità né tantomeno una necessità, ma i due giocatori sembrano avere parecchi estimatori in giro per la lega e, di fronte al prezzo giusto, Boston potrebbe decidere di rendere ancora più profonda l’opera di ristrutturazione del suo roster.