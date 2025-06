Solo un anno fa, giugno 2024, i Boston Celtics festeggiavano il titolo n°18 della loro storia. Oggi quella squadra non esiste più. Alla partenza di Jrue Holiday (spedito a Portland in cambio di Anfernee Simons) ha fatto seguito nel giro di 24 ore quella di Kristaps Porzingis, protagonista di uno scambio a tre con Brooklyn e Atlanta, sua destinazione finale (da cui i Celtics ottengono Georges Niang e una seconda scelta al Draft 2031). Ma no: Brad Stevens - il n°1 del front office biancoverde - non è impazzito. Le scelte di mercato di Boston hanno una loro logica, spiegabile attraverso principalmente due fattori: l'infortunio negli ultimi playoff a Jayson Tatum (rottura del tendine d'achille: fuori con ogni probabilità per tutta la prossima stagione) e un monte salari che (tasse incluse) avrebbe sfondato il muro dei 500 milioni di dollari. Insostenibile, anche per la nuova proprietà facente capo a William (Bill) Chisholm. Con la doppia mossa messa a segno in un lampo, Stevens ha infatto già risparmiato 180 milioni di dollari in tassa di lusso, posizionando i Celtics al di sotto del temutissimo "second apron", quella seconda soglia che penalizza le squadre NBA sia finanziariamente che dal punto di vista della liberà di movimento sul mercato.