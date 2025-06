Secondo quanto riportato da Shams Charania di ‘ESPN’, Giannis Antetokounmpo starebbe monitorando attentamente le mosse dei Bucks al Draft e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni, quando si aprirà ufficialmente la free agency. L’impressione è che il greco voglia capire bene in quale direzione andrà la squadra e, nel caso in cui il roster approntato dal front office non lo dovesse convincere, un suo possibile addio a Milwaukee potrebbe anche arrivare più avanti nel corso dell’estate

Le voci che volevano Giannis Antetokounmpo prossimo all’addio a Milwaukee si erano spente nelle ultime settimane, ridotte al silenzio dalla presa di coscienza del fatto che il greco non avrebbe chiesto di essere scambiato altrove. Tutto, insomma, sembrava essere tornato sotto controllo in casa Bucks , il cui futuro per evidenti motivi passa proprio dalla eventuale decisione di Giannis di confermarsi come uomo simbolo della franchigia oppure di cambiare squadra per la prima volta nella sua carriera in NBA . Stando a quanto riportato ieri da Shams Charania di ‘ESPN’, però, la fiducia di Antetokounmpo nei confronti della dirigenza di Milwaukee non sarebbe incondizionata e molto di ciò che potrebbe succedere nelle prossime settimane potrebbe essere deciso dalle mosse che i Bucks faranno sul mercato . Un mercato dove, però, non dispongono di grandi margini di manovra.

Il Draft, la free agency, Giannis e il futuro dei Bucks

Secondo ‘ESPN’, infatti, Giannis avrebbe monitorato con attenzione le mosse dei Bucks al Draft, dove però Milwaukee aveva di fatto una sola scelta, la 47^, con cui è stato scelto Bogoljub Markovic. E il greco, sempre stando a ‘ESPN’, avrebbe intenzione di monitorare con ancora maggiore attenzione le mosse del front office sul mercato, che nel giro di pochi giorni aprirà ufficialmente la fase della free agency. L’aspettativa di Antetokounmpo vorrebbe Milwaukee pronta a rinforzare un roster che nella scorsa stagione ha mostrato limiti evidenti, soprattutto perché i gravi infortuni occorsi a Jayson Tatum e Tyrese Haliburton sembrano aver aperto nuove prospettive verso la vetta della Eastern Conference. Peccato che anche tra i Bucks ci sia stato un infortunio grave come quello a Damian Lillard, sulle cui tempistiche di rientro non ci sono certezze, e che non ci siano grandi margini per modificare in maniera significativa la struttura della squadra. Con oltre 170 milioni di dollari di monte salari proiettato per la prossima stagione, infatti, i Bucks non avranno molto da giocarsi in free agency e probabilmente proveranno a scombinare un po’ le carte tramite degli scambi. Tutto con addosso gli occhi di Giannis, che scruta il futuro e vorrebbe ricominciare il prossimo ottobre con qualche certezza in più.