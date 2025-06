LeBron James ha deciso di esercitare la player option da 52.6 milioni di dollari presente nel suo contratto per rimanere ai Los Angeles Lakers, ma attraverso il suo agente Rich Paul ha mandato un avvertimento ai gialloviola: "LeBron vuole competere per il titolo ma sa che i Lakers stanno costruendo per il futuro. Capiamo le difficoltà, ma vuole massimizzare ogni stagione che gli resta a questo punto della carriera. Valuteremo ciò che è meglio per lui"

Nessuno si aspettava che LeBron James mettesse fine alla sua carriera già quest’estate, ma la notizia del suo ritorno il prossimo anno ai Los Angeles Lakers arriva con qualche punto di domanda in più rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Secondo quanto riportato da ESPN, il quattro volte campione NBA ha deciso di esercitare la player option da 52.6 milioni di dollari presente nel suo contratto per rimanere ai Lakers anche nella stagione 2025-26, quella in cui supererà il record che condivide con Vince Carter per maggior numero di stagioni nella lega (al momento 22). Nel farlo, però, ha anche mandato un chiaro segnale alla franchigia gialloviola: la sua intenzione è quella di vincere subito. "LeBron vuole competere per il titolo", ha detto il suo agente Rich Paul a ESPN. "Ma sa anche che i Lakers stanno costruendo per il futuro. Lo capisce, ma per lui la cosa più importante è avere una possibilità realistica di vincere l’anello. Apprezziamo molto la partnership che abbiamo avuto per otto anni con Jeanie [Buss] e Rob [Pelinka] e consideriamo i Lakers come una parte fondamentale della sua carriera. Comprendiamo la difficoltà di vincere nell’immediato mentre ci si prepara per il futuro. Vogliamo valutare ciò che è meglio per LeBron in questa fase della sua vita e della sua carriera: vuole massimizzare ogni stagione che gli resta a questo punto della carriera. I Lakers lo capiscono, sono di supporto e vogliono ciò che è meglio per lui".