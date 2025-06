I più attenti di voi avranno notato che, durante tutti gli intervalli delle partite di playoff degli Oklahoma City Thunder, Jalen Williams rimaneva seduto in panchina a farsi massaggiare la mano destra. Ora il mistero è stato risolto: gli Oklahoma City Thunder hanno annunciato che "J-Dub" si sottoporrà ad un intervento chirurgico per riparare una lesione a un legamento nel polso destro, e ci si aspetta che sia al massimo in vista del training camp. L’All-Star si era originariamente procurato l’infortunio lo scorso 10 marzo durante una sconfitta contro i Denver Nuggets; dopo due settimane di stop, ha giocato infortunato (con una benda protettiva sul polso, nascosta sotto al “manicotto” che porta sul braccio) nei mesi successivi fino al titolo NBA, suggellato anche da una sua prestazione da 40 punti in gara-5 contro gli Indiana Pacers. "La cosa che più mi ha colpito è che nell’era moderna, quando qualcuno ha una cattiva prestazione o non sta giocando come potrebbe, spesso arriva una soffiata per assicurarsi che tutti sappiano che il giocatore non è al 100 per cento", ha detto Sam Presti ai giornalisti. "Non è mai successo con questo ragazzo, neanche una volta. Ha stretto i denti ed è andato avanti. Ha mostrato un'incredibile resistenza mentale e sicurezza in se stesso". Williams può firmare un’estensione di contratto da 247 milioni di dollari nei prossimi cinque anni, con la possibilità di accedere al supermax per salire fino a un massimo di 296 milioni.