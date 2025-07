Secondo quanto riportato da ESPN, i New York Knicks assumeranno Mike Brown come nuovo capo-allenatore della squadra. L'ex coach dei Sacramento Kings subentra a Tom Thibodeau, licenziato dopo 5 stagioni alla guida della squadra culminate con le finali di conference. Per Brown è la quarta esperienza da capo-allenatore dopo Cavs, Lakers e Kings

La tumultuosa ricerca di un nuovo allenatore da parte dei New York Knicks ha raggiunto la sua conclusione. Secondo quanto riportato da ESPN, sarà Mike Brown a essere assunto come nuovo capo-allenatore della franchigia blu-arancio, subentrando a Tom Thibodeau. Brown è stato l'unico candidato a incontrare più di una volta la dirigenza guidata da Leon Rose e il proprietario James Dolan, battendo la concorrenza di Taylor Jenkins, James Borrego e Micah Nori. Allenatore dell'anno sia nel 2009 che nel 2023, Brown guiderà così la sua quarta squadra in carriera dopo i Cleveland Cavaliers (portati in finale nel 2007), Los Angeles Lakers e Sacramento Kings, da cui è stato licenziato nell'ultima regular season dopo aver cominciato con un record di 13 vittorie e 18 sconfitte. Nel corso della sua carriera Brown ha anche vinto quattro titoli NBA come assistente prima di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs e poi di Steve Kerr ai Golden State Warriors. A lui spetterà il compito di portare i Knicks a fare l'ultimo passo, dopo che Thibodeau ha lasciato la squadra alle prime finali di conference dal 1999. Dopo aver richiesto (senza successo) di poter parlare con numerosi capo-allenatori in giro per la NBA, i Knicks diventano l'ultima squadra a occupare la propria panchina in vista della prossima stagione.