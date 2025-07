Si invertono i ruoli: Vogel assistente di Kidd

Mentre il mercato dei free agent è in pieno fermento, anche quello degli allenatori non rimane a guardare. I New York Knicks hanno occupato l’ultima casella libera tra i capo-allenatori affidando la panchina a Mike Brown, ma anche nel mercato degli assistenti ci sono diversi movimenti da registrare. I Dallas Mavericks in particolare hanno dovuto fare i conti con la partenza di Sean Sweeney, primo assistente di coach Jason Kidd che ha cambiato squadra passando ai San Antonio Spurs, e ieri è arrivato un nome decisamente di rilievo per sostituirlo. Sarà infatti Frank Vogel a prenderne il posto come "braccio destro" di Kidd, in una curiosa inversione dei ruoli: cinque anni fa infatti i due vincevano assieme il titolo nella bolla di Orlando con Vogel alla guida dei Los Angeles Lakers e Kidd come assistente. Vogel aveva già un rapporto in essere con i Mavs: lo scorso anno ha già assistito Kidd come consulente esterno, prendendosi un anno sabbatico dopo la fine della sua esperienza ai Phoenix Suns nel maggio del 2024. Ora il coach 52enne è pronto a tornare in pista, aiutando i Mavs che con Cooper Flagg hanno intenzione di fare rumore nella Western Conference.