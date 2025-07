È ciò che lascia intendere Brian Windhorst, giornalista di ESPN che fa notare come mai, nella sua carriera, LeBron abbia iniziato una stagione con il contratto in scadenza. "Lame duck" (anatra zoppa), si dice in gergo per quei contratti che non prevedono un futuro a più lungo termine: ma in realtà - fa notare l'agente di James Rich Paul - il coltello potrebbe essere dalla parte del n°23 gialloviola

Qualsiasi cosa faccia LeBron James è destinata a generare discussioni. Non ha fatto eccezione la scelta del n°23 dei Lakers di esercitare la player option prevista per l'ultimo anno del suo contratto con la franchigia gialloviola, che lo mantiene sotto contratto fino a fine anno (per un salario di 52.6 milioni di dollari). Ma - fa notare il giornalista di ESPN Brian Windhorst - "LeBron non ha mai disputato una stagione NBA con il suo contratto in scadenza". Per Windhorst, la superstar gialloviola e i Lakers non hanno avuto particolari discussioni riguardo una possibile estensione contrattuale oltre l'estate 2026. "E cosa succede nella NBA a un contratto in scadenza? Vengono visti come asset di una possibile trade". Ed è proprio questa l'assunzione che ha scatenato diverse speculazioni, anche suggerite dalle dichiarazioni dell'agente di James, Rich Paul, che ha fatto sapere di "osservare con attenzione i movimenti sul mercato estivo dei Lakers". Come a dire: se al via del training camp il roster di L.A. non dovesse risultare così competitivo come voluto, Paul e James potrebbero spingere per una cessione a stagione in corso, a una squadra con reali ambizioni di titolo.