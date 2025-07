Dopo aver esercitato la player option da 52.6 milioni di dollari per la prossima stagione, LeBron James ha cominciato far circolare dubbi a proposito del suo futuro a Los Angeles. I rumors di mercato hanno prevedibilmente preso il volo da subito, e secondo quanto riportato da ‘ESPN’ tra le pretendenti al super veterano ci sarebbe anche Dallas, dove Le Bron ritroverebbe vecchi compagni come Kyrie Irving e Anthony Davis, ma solo a condizione che il giocatore negozi prima un buyout con i Lakers

Prima era arrivata la notizia dell’esercizio da parte di LeBron James della player option per la prossima stagione prevista nel suo contratto con i Lakers e subito dopo, quasi in contemporanea, era stato il suo agente Rich Paul a far prendere corpo ai dubbi circa il futuro a Los Angeles del super veterano. Come era facilmente prevedibile, quindi, si sono scatenate le voci e le ipotesi a proposito di un possibile addio di LeBron ai gialloviola e, soprattutto, sono iniziate le speculazioni circa le sue possibili destinazioni future. Tra queste, stando a quanto riportato da Dave McMenamin di ‘ESPN’, ci sarebbe anche Dallas. Ai Mavs LeBron ritroverebbe vecchi compagni d’avventura come Kyrie Irving, al momento fermo per infortunio, e Anthony Davis, punti fermi di una squadra che sembra voler puntare in alto e dove James potrebbe anche agire da mentore della primissima scelta al Draft Cooper Flagg, per cui ha già più volte espresso il suo apprezzamento.