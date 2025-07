La notizia del suo passaggio da Sacramento a Denver è di qualche giorno fa, ma Jonas Valanciunas potrebbe essere solo di passaggio dai Nuggets. Secondo quanto riportato da ‘BasketNews’, infatti, il lituano vorrebbe tornare in Europa e in pole position per lui ci sarebbe il Panathinaikos. Prima, però, con due anni ancora di contratto, Valanciunas dovrebbe ottenere da Denver un buyout che non sembra affatto semplice

L’idea, al momento dell’annuncio della trade tra Kings e Nuggets, era che Denver avesse fatto un autentico colpaccio, portandosi a casa quello che sembrava poter essere il cambio ideale per Nikola Jokic. Il lituano, infatti, avrebbe la stazza e l’esperienza per garantire i necessari minuti di riposo alla stella della squadra senza far calare troppo l’efficacia dei Nuggets come avvenuto nelle ultime stagioni quando il tre volte MVP sedeva in panchina. Non solo, l’arrivo dell’ex centro anche di New Orleans e Toronto pareva la classica ciliegina sulla torta per una sessione di mercato a dir poco spettacolare per Denver, con Cam Johnson, Bruce Brown e Tim Hardaway Jr. a rinforzare un roster apparso spesso troppo corto durante l’ultima stagione. Solo che, stando a quanto riportato da ‘BasketNews’, Valanciunas avrebbe altri piani per il suo futuro.