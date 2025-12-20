Wemby, 100 partite in fila con almeno una stoppata

Per trovare una partita di Victor Wembanyama in cui non ha registrato neanche una stoppata bisogna tornare al 10 gennaio 2024, quasi due anni fa, quando nel suo anno da rookie chiuse con 0 tiri bloccati contro i Detroit Pistons. Da quel giorno in poi il fenomeno francese ha sempre stoppato almeno un tiro, portando a quota 100 la sua striscia ancora aperta di gare con almeno una stoppata. Questa notte ne ha servite due — una contro Dyson Daniels nel terzo quarto e una sul rookie Asa Newell — nella facile vittoria dei suoi San Antonio Spurs contro gli Atlanta Hawks, chiudendo alla fine con 26 punti, 12 rimbalzi e 3 assist in 21 minuti uscendo dalla panchina. Nella storia della NBA solo altre due strisce hanno raggiunto la tripla cifra: una di Dikembe Mutombo da 116 e una di Patrick Ewing da 145 — entrambe raggiungibili da Wembanyama prima della fine di questa stagione, sempre che la salute sia dalla sua parte. Da sottolineare però che le stoppate sono state conteggiate come statistica solamente a partire dalla stagione 1973-74, altrimenti con ogni probabilità leggende come Bill Russell e Wilt Chamberlain avrebbero potuto rendere ben più difficile la vita a Wembanyama per prendersi questo record.