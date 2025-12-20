Denver-Houston alle 23 LIVE su Sky Sport Basket

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Denver contro Houston alle 23 in diretta su Sky Sport Basket

NBA

Denver Nuggets e Houston Rockets si incontrano per la seconda volta nel giro di cinque giorni, con i texani che cercano la rivincita dopo la sconfitta dopo un tempo supplementare di lunedì scorso — non senza polemiche arbitrali. Appuntamento alle 23 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

A cinque giorni di distanza dal loro ultimo incontro, Nuggets e Rockets si ritrovano alla Ball Arena di Denver per la rivincita della gara conclusa dopo un overtime in favore dei padroni di casa. Una sconfitta che non è andata giù ai texani e in particolare a coach Ime Udoka, furibondo per un fallo fischiato ad Amen Thompson a 2.3 secondi dalla fine dei regolamentari per pareggiare la sfida. Parole che sono costate 25.000 dollari di multa e che daranno ulteriore motivazione ai Rockets, reduci da una bruttissima sconfitta per mano dei New Orleans Pelicans dopo aver sprecato un vantaggio di 25 lunghezze. Queste ultime due sconfitte hanno fatto scendere Kevin Durant e compagni al quinto posto a Ovest, mentre Denver continua a mantenere il secondo posto alle spalle di OKC cavalcando una striscia di sei vittorie consecutive. Le distanze però sono minime e Houston non vuole perdere terreno, provando a migliorare un record lontano da casa che è solamente sufficiente (8-6) per stare ai piani alti della conference. Appuntamento alle 23.00 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Denver-Houston alle 23 LIVE su Sky Sport Basket

NBA

Denver Nuggets e Houston Rockets si incontrano per la seconda volta nel giro di cinque giorni,...

Wemby, 100 partite in fila con almeno una stoppata

NBA

Nella larga vittoria dei San Antonio Spurs sugli Atlanta Hawks Victor Wembanyama ha realizzato...

Garnett fa pace coi T'Wolves: la 21 sarà ritirata

NBA

I Minnesota Timberwolves hanno annunciato il ritorno di Kevin Garnett all’interno della...

30 punti in meno di 30 minuti: SGA è già da record

NBA

Con i 32 punti in 29 minuti realizzati questa notte contro gli LA Clippers, Shai...

I Knicks non appenderanno il banner per la NBA Cup

NBA

A differenza di quanto fatto da Lakers e Bucks, i New York Knicks hanno deciso di non appendere...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS