Denver-Houston alle 23 LIVE su Sky Sport Basket

A cinque giorni di distanza dal loro ultimo incontro, Nuggets e Rockets si ritrovano alla Ball Arena di Denver per la rivincita della gara conclusa dopo un overtime in favore dei padroni di casa. Una sconfitta che non è andata giù ai texani e in particolare a coach Ime Udoka, furibondo per un fallo fischiato ad Amen Thompson a 2.3 secondi dalla fine dei regolamentari per pareggiare la sfida. Parole che sono costate 25.000 dollari di multa e che daranno ulteriore motivazione ai Rockets, reduci da una bruttissima sconfitta per mano dei New Orleans Pelicans dopo aver sprecato un vantaggio di 25 lunghezze. Queste ultime due sconfitte hanno fatto scendere Kevin Durant e compagni al quinto posto a Ovest, mentre Denver continua a mantenere il secondo posto alle spalle di OKC cavalcando una striscia di sei vittorie consecutive. Le distanze però sono minime e Houston non vuole perdere terreno, provando a migliorare un record lontano da casa che è solamente sufficiente (8-6) per stare ai piani alti della conference. Appuntamento alle 23.00 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.