L'incontro era quella di secondo turno tra Dimitrev (testa di serie n°19) e il francese Moutet, terminato con la vittoria del bulgaro per 7-5, 4-6, 7-5, 7-5. Ma durante il match a qualsiasi appassionato NBA non possono essere sfuggiti tre tifosi in prima fila sul campo n°3 vestiti di tutto punto come se dovessero scendere in campo al Madison Square Garden al fianco di Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns: canotta e calzoncini infatti erano quelle dei New York Knicks, ma il bello deve ancora arrivare. La scelta delle maglie indossate, infatti, ne fa immediatamente oggetto di culto: uno sfoggiava la maglia n°00, appartenuta in tempi recenti a Jacob Toppin (fratello meno noto di Obi, ora a Indiana) e prima invece a Enes Freedom (ex Kanter), il giocatore che con ogni probabilità voleva essere omaggiato; poi c'era una maglia n°2, che ha avuto giorni di gloria con Larry Johnson ma che si potrebbe anche ricordare sulle spalle di Raymond Felton o anche di Luke Kornet (prima di finire su quelle di Miles McBride); e poi, indosso al terzo tifoso, una misteriosa maglia n°88, e nessuno - mai - nella storia dei Knicks ha indossato questo numero (appartenuto per esempio a Markieff Morris ma anche a Batum e Gallinari, in omaggio al loro anno di nascita, ma sempre con altre squadre).