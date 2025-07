I rappresentanti di Nikola Jokic hanno fatto sapere ai Denver Nuggets che non intende firmare un’estensione di contratto con la franchigia in questa estate, rimandando ogni discorso al 2026 quando potrebbe guadagnare 77 milioni di dollari in più rispetto ad una firma immediata. Non ci sono comunque avvisaglie di alcuna tensione tra le parti, anzi Jokic sembra essere molto contento delle aggiunte fatte sul mercato

Qualche settimana fa il presidente dei Denver Nuggets Josh Kroenke aveva affrontato la questione dell’estensione di contratto di Nikola Jokic in maniera molto chiara: " Certamente gliene offriremo una, ma non sono sicuro che la accetti : gli spiegheremo dettagliatamente ogni parametro finanziario sul firmare ora o firmare più tardi, per essere completamente trasparenti". Non deve sorprendere allora che Nikola Jokic ha fatto sapere ai Nuggets di non avere intenzione di firmare un’estensione di contratto quest’estate , rimandando ogni discorso al prossimo anno per una questione meramente economica. Jokic ha ancora due anni di contratto più una player option da 62.8 milioni di dollari per la stagione 2027-28: firmando adesso , potrebbe sostituire quell’ultimo anno con l’inizio di un nuovo triennale da 200 milioni di dollari . Aspettando la offseason del 2026, invece, potrebbe aggiungere un quarto anno al suo accordo, guadagnando così 77 milioni di dollari in più rispetto a firmare adesso.

Nessuna tensione con Denver: Jokic contento del mercato

La scelta, quindi, è presto fatta, ma il mancato accordo quest’anno non deve far pensare a un possibile addio del serbo al Colorado, anzi: secondo quanto riportato da Brian Windhorst di ESPN, Jokic sarebbe molto contento delle mosse di mercato fatte dalla dirigenza fino a questo momento, sia per la conferma di David Adelman come capo-allenatore che per le aggiunte sul mercato di Cameron Johnson, Bruce Brown e Tim Hardaway Jr., in attesa che Jonas Valanciunas risolva le sue riserve nella scelta tra giocare in NBA (ha ancora un anno di contratto e Denver intende far rispettare quell’accordo) e quella di tornare in Europa al Panathinaikos.