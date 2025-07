La sua undicesima stagione NBA (anche se quella 2018-19 l'ha saltata completamente) vedrà Kristaps Porzingis indossare una nuova maglia, quella degli Atlanta Hawks, la quinta diversa della sua carriera dopo quelle di Knicks, Mavs, Wizards e Celtics, con cui ha vinto il titolo NBA 2024. E il talento lèttone - dopo l'impegno agli Europei con la sua nazionale - è pronto a diventare la spalla preferita nei giochi a due di Trae Young: "Voglio portare in questa squadra la mia esperienza, il mio talento e aiutare i giovani a crescere. Questa è una squadra che più volte è stata vicina a fare grandi cose ma poi non è mai riuscita a compiere quell'ultimo passo. Ma la situazione è promettente, e questo può essere l'anno in cui saremo capaci di sorprendere tutti ed essere davvero una forza. Dove possiamo arrivare? Chi lo sa, di certo non voglio mettere un tetto alle nostre ambizioni", dice Porzingis. Che ha ben chiari i suoi punti di forza: "Negli ultimi tre anni sono stato uno dei giocatori più efficienti in post, per via dei mismatch che so creare [i suoi 1.19 punti ad azione sono stati il miglior dato NBA tra i giocatori col suo numero di possessi in post, ndr]. La mia presenza può aiutare le nostre spaziature offensive ma ovviamente anche la protezione al ferro, perché per me l’impatto difensivo è importante".