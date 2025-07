Bronny James ha cominciato forte l'attesissima sfida in Summer League contro i Dallas Mavericks, dando battaglia contro un giocatore più alto di lui come Cooper Flagg in più di un'occasione. Alla fine però i suoi Lakers hanno perso, con il suo ultimo tiro per la vittoria che ha colpito a malapena il ferro. Dopo il match ha riempito di elogi la prima scelta dell’ultimo Draft: "Un giocatore fantastico, sarà davvero speciale"

Dopo le prime uscite alla Summer League di San Francisco, Bronny James aveva cominciato con il botto la sua prima partita a Las Vegas . Il numero 9 dei Los Angeles Lakers è partito realizzando due canestri per 5 punti filati , il primo con un ottimo step back dalla media distanza contro Cooper Flagg e il secondo prendendosi con fiducia la conclusione da tre punti nascondendosi dietro al blocco. Il resto del match, però, non è stato altrettanto esaltante nella metà campo offensiva: da lì in poi infatti sono arrivati sei errori al tiro , trovando solo altri tre punti dalla lunetta per chiudere con 8 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in poco più di 20 minuti di gioco . Dopo un errore di Cooper Flagg, a Bronny è stata affidata la responsabilità di prendersi l’ultimo tiro della partita per vincerla , ma la sua conclusione da tre punti è stata ben marcata da Gabe McGlothan e ha colpito a malapena il secondo ferro .

Bronny esalta Flagg: "Sarà speciale"

Il pubblico accorso in gran numero a Las Vegas ha però avuto quello che voleva, cioè vedere Bronny e Flagg l’uno contro l’altro. In più di un’occasione Bronny si è ritrovato a marcare spalle a canestro il talento di Duke a cui rende una quindicina di centimetri, come ha detto anche lui dopo il match. "Ho cercato di mantenere la posizione il più possibile nonostante la differenza di altezza. È un giocatore fantastico, diventerà qualcosa di speciale". Nel primo quarto in particolare Bronny era riuscito a togliere il pallone dalle mani di Flagg dando battaglia in post medio, venendo però punito con un fallo che lo ha lasciato esterrefatto. Sul possesso successivo invece Flagg non ha messo palla per terra, alzandosi subito per un bel canestro dalla media distanza sopra James Jr. Nonostante gli errori dei due giocatori più attesi, in ogni caso, il pubblico di Las Vegas può tornare a casa felice.