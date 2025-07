Gli occhi dell’intera Summer League erano puntati sulla super sfida tra i Dallas Mavericks e i Los Angeles Lakers , facendo registrare cifre da capogiro per il debutto di Cooper Flagg contro Bronny James . Almeno dal punto di vista individuale, l’attesa non è stata del tutto ripagata: Flagg ha faticato moltissimo al tiro chiudendo con 10 punti e segnando solo 5 dei 21 tiri tentati con 0/5 dalla lunga distanza e 0/1 ai liberi in più di 30 minuti di gioco, senza mai trovare il ritmo giusto . Flagg ha realizzato il suo primo canestro nel corso del primo quarto recuperando una palla vagante e volando dall’altra parte per una schiacciata solitaria , aggiungendo poi un bel canestro in fadeaway e un gioco da tre punti sempre nel primo quarto. A inizio secondo quarto ha poi segnato dal mid range contro Bronny James e ha trovato il suo quinto canestro in avvicinamento a canestro nell’ultimo minuto prima dell’intervallo. Nella ripresa non ha più segnato, ma ha riempito il tabellino con tutto il resto del repertorio: 6 rimbalzi, 4 assist, 3 recuperi e una stoppata nel momento decisivo del match , recuperando il pallone a poco più di un minuto dalla fine e servendo l’assist per il canestro del definitivo 87-85 realizzato da Ryan Nembhard (fratello di Andrew degli Indiana Pacers e autore di 21 punti).

Flagg: "Una delle peggiori partite della mia vita, ma abbiamo vinto"

Dopo il match, il 18enne non ha avuto mezze parole per il suo debutto: "Potrebbe essere stata una delle peggiori partite della mia vita, ma abbiamo vinto, quindi questo è ciò che conta davvero per me" ha detto ai giornalisti dopo la partita. "Non sono riuscito davvero ad entrare in ritmo, è un ambiente diverso, ovviamente molto diverso dal college, probabilmente è molto diverso da come sarà la vera NBA" ha continuato. "Gli allenatori avevano molta fiducia in me: mi hanno detto che vogliono che io sperimenti, che provi alcune cose nuove, e stavo cercando di essere aggressivo, e anche questo è nuovo per me. Ero ovviamente un po' nervoso, è un nuovo ambiente, molti nuovi fan e tutto il resto. Quindi ero un po' nervoso e un po' eccitato, ma più che altro felice di essere qui. È un sogno che si avvera, quindi sto solo cercando di godermi il momento". Se questo è il peggio di quello che abbiamo visto di Cooper Flagg, c'è da scommettere che la sua carriera ci riserverà molti momenti memorabili.