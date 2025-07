Nel giorno in cui ha ricevuto il via libera della staff medico degli Spurs per poter tornare in palestra per attività di 5-contro-5, il fenomeno francese ricorda anche i momenti più duri dei cinque mesi trascorsi lontano dal campo per via del coagulo di sangue alla spalla destra: "Ora non dovrebbe più riproporsi, ma tornare subito in campo [per gli Europei] sarebbe un rischio"