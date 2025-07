Joel Embiid e James Harden hanno giocato assieme, ai Sixers, per due stagioni. Due annate per molti versi simili, entrambe terminate con l'eliminazione in semifinale di conference (2-4 contro Miami nel 2022, 3-4 contro Boston nel 2023), entrambe segnata dal dominio della coppia dei sogni di Philadelphia: Embiid sempre sopra i 30 punti di media, Harden sempre oltre i 10 assist a partita (cui aggiungeva 21 punti). Al termine della stagione 2022-23, poi, il potenziale del duo è lì tutto da vedere: Harden chiude come miglior passatore di tutta la lega, Embiid come miglior realizzatore e MVP NBA. Un matrimonio perfetto, sembrerebbe. Che però termina in maniera improvvisa: l'anno successivo Harden è un giocatore dei Clippers e "da allora - rivela Embiid a ESPN - non mi parla più. Questo è proprio ciò che non amo dell'essere il giocatore-franchigia, il leader di una squadra, perché rimani coinvolto in queste dinamiche", spiega il centro di Philadelphia. "Se chiedete a James, probabilmente crederà che io abbia avuto in qualche modo a che fare col fatto che lui non sia più qui a Philadelphia. Ma quando mai? Io quell'anno ho vinto la classifica dei marcatori, lui quella dei passatori, il nostro pick-and-roll era inarrestabile", racconta Embiid.