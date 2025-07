LeBron appare nel nuovo video di Tyler The Creator

Il rapper Tyler The Creator ha pubblicato un video in concomitanza con il suo nuovo album Don't Tap The Glass nel quale appare anche LeBron James. Mentre l'artista canta "Stop Playing With Me", la 5^ traccia del suo nuovo lavoro, alle sue spalle appaiono James e il suo socio in affari Maverick Carter, oltre ai fratelli Pusha T e Malice fondatori dei Clipse in altre inquadrature. Il Re ha condiviso sui suoi social la felicità per essere stato coinvolto nel nuovo e inatteso progetto di Tyler The Creator