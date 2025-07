Negli ultimi due anni vedere Damian Lillard con una maglia diversa rispetto a quella dei Portland Trail Blazers non ha avuto un effetto straniante solamente per noi, ma anche per lui stesso. "Non mi è mai sembrato giusto non essere a casa. In un modo o nell’altro ho trovato il modo di tornare" ha detto il numero 0 dei Blazers nella conferenza stampa di "presentazione", anche se i suoi 19.376 punti in carriera con la maglia di Portland si presentano da soli. Un giorno che Lillard ha sempre pensato che sarebbe arrivato anche se non così velocemente, a soli due anni di distanza dal burrascoso addio alla franchigia con la cessione ai Milwaukee Bucks in cambio di Jrue Holiday, che per uno strano giro del destino sarà suo compagno di spogliatoio a Portland. "Per me questa non è stata una scelta difficile: poter tornare a casa vicino a tutta la mia famiglia, i miei figli, mia madre, mio fratello, le mie sorelle e tutti gli amici che ho in giro per Portland lo hanno reso semplice. Non mi aspettavo che succedesse così in fretta: voglio ringraziare Joe [Cronin, GM della squadra seduto al suo fianco] e Chauncey [Billups, anche lui alla sua sinistra] per averlo reso possibile perché dovevamo essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Io e Joe avevamo un grande rapporto prima che diventasse GM: al tempo della trade c’è stato un periodo difficile, ma quando sono tornato sono andato a salutare lui e Jody [Allen, la proprietaria dei Blazers]. Volevo che sapessero che da parte mia non c’era rancore".