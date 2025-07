Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo sarebbero dovuti diventare i nuovi "Big Two" della NBA, riportando i Milwaukee Bucks in vetta alla NBA dopo il titolo del 2021. Invece negli ultimi due anni sono successe molte cose, a partire da una lunga serie di infortuni che hanno impedito loro di giocarsela seriamente, soprattutto ai playoff: "La pallacanestro va così, ma non mi fa sentire incompleto" ha detto Lillard in una lunga intervista rilasciata a Jim Owczarski del Milwaukee Journal Sentinel. "Bisogna avere un po’ di fortuna per vincere tutto: bisogna essere in salute e bisogna giocare al meglio nel momento giusto. Noi invece abbiamo avuto sfortuna. Il mio primo anno non abbiamo avuto Giannis per tutto il primo turno, il secondo anno sono stato io a saltare la prima partita e poi mi sono rotto il tendine d’Achille in gara-4". La sua partnership con Antetokounmpo però, pur non sembrando mai totalmente ideale per entrambi i giocatori, a suo modo di vedere ha funzionato: "Siamo stati la coppia più prolifica della lega e abbiamo vinto la NBA Cup. Ovviamente non è come vincere il titolo, ma è un trofeo che tutti volevano e per il quale i giocatori si sono impegnati. Abbiamo vinto in finale contro OKC che ha poi vinto il Larry O’Brien Trophy. Abbiamo dimostrato che quando c’era qualcosa per cui giocare ed eravamo in salute, potevamo fare qualsiasi cosa. Ma non siamo mai stati in salute nel momento giusto".