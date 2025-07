La notizia del rinnovo triennale firmato da Evan Fournier con l’Olympiakos è stata commentata da Nikola Vucevic in maniera caustica su X, provocando una reazione altrettanto pesante da parte del francese. Anche se sembrava un beef, i due sono in realtà grandi amici, avendo condiviso sette stagioni agli Orlando Magic e continuando a rimanere in ottimi rapporti anche dopo

Chi non conosce il rapporto di amicizia che lega Nikola Vucevic e Evan Fournier sarà rimasto spiazzato davanti all’interazione avvenuta tra i due nella giornata di ieri su X. Tutto è iniziato quando il giocatore francese ha pubblicato una sua foto davanti alla bandiera greca per annunciare il suo rinnovo triennale con l’Olympiakos , squadra nella quale ha giocato nella passata stagione, la sua prima lontana dalla NBA. Vucevic, che invece è ancora in NBA ai Chicago Bulls, ha ripreso quel post scrivendo " Mi dispiace per i tifosi dell’Olympiakos che dovranno sorbirsi questo pezzo di m… per altre tre stagioni ", senza però aggiungere nessuna emoji che facesse capire che stava scherzando. A quel post ha poi risposto poco dopo lo stesso Fournier, che ha rincarato la dose scrivendo " Va tutto bene fratello, so che sei stanco di giocare per la Lottery ", facendo riferimento agli scarsi risultati dei Chicago Bulls di Vucevic nelle ultime stagioni.

L'amicizia tra Fournier e Vucevic

Per la verità chi conosce i due sa che sono molto amici: Vucevic e Fournier sono stati compagni di squadra dal 2014 al 2021 agli Orlando Magic e hanno tutt’oggi un grande rapporto, sentendosi continuamente. Lo stesso francese non molto tempo fa aveva dichiarato che si sentiva con Vucevic tutti i giorni per un eventuale ritorno del montenegrino in Europa: “Parliamo ogni giorno, so che è tifoso della Stella Rossa di Belgrado. Mi ha fatto un sacco di domande su come è andata la mia transizione: lui ama il basket europeo, ne parliamo tutto il tempo”. Insomma, per quanto i toni siano sembrati accesi, non c’è nessuna faida tra i due ex compagni di squadra.