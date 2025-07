Sono passati poco più di due anni da quando i Bulls concedevano a Nikola Vucevic un prolungamento triennale del suo contratto , mossa che già all’epoca aveva fatto sollevare qualche sopracciglio tra addetti ai lavori e tifosi. Il montenegrino, suo malgrado, diventava così l’uomo simbolo di una squadra in apparenza bloccata in quella zona tra il play-in e le zone basse del tabellone playoff a Est . Incapaci di fare il salto di qualità e diventare a tutti gli effetti competitivi, ma altrettanto incapaci di smontare un roster troppo talentuoso per puntare ad un tanking quantomai necessario per provare a ricostruire, i Bulls sembravano quindi destinati a sguazzare nella mediocrità . E così, in effetti, hanno fatto per altre due stagioni. Ora, però, la dirigenza di Chicago pare aver finalmente deciso di dare una svolta al percorso della franchigia e il primo a fare le spese di questo cambiamento potrebbe essere proprio Vucevic .

Vucevic sul mercato, ad ogni costo

Di quel triennale ora rimane una sola stagione, quella 2025-25, per cui Vucevic riceverà 21.4 milioni di dollari. Uno stipendio tutto sommato abbordabile per gli standard attuali della NBA, ma che pare sproporzionato rispetto al reale valore del giocatore. Attaccante e rimbalzista di razza, Vucevic, che ha chiuso l’ultima stagione in doppia doppia di media con 18.5 punti e 10.1 rimbalzi a partita, gode ormai di una fama, a dire il vero ben meritata, di difensore tra i peggiori nel suo ruolo e di elemento dallo spirito competitivo non esattamente spiccato. Ecco perché inserirlo in una trade potrebbe non essere facile per i Bulls che, stando a quando riportato da più fonti tra cui ‘Bleacher Report’ e ‘Yahoo Sports’, starebbero pensando di proporre all’ex Orlando un buyout pur di non averlo più a roster. Si tratterebbe, seppur in piccolo viste le cifre in ballo, di un’operazione simile a quelle effettuate da Milwaukee con Damian Lillard e da Phoenix con Bradley Beal che, nel caso andasse in porta, potrebbe davvero scrivere una pagina nuova nella storia recente di Chicago.