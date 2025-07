Fermo a causa del pesante infortunio patito in gara-7 delle ultime Finals, Tyrese Haliburton pare aver approfittato della pausa forzata per coronare il suo sogno extra-cestistico. Come rivelato dalla stella dei Pacers su Instagram, infatti, nei giorni scorsi ha chiesto a Jade Jones, sua fidanzata dal 2019, di sposarlo. E per lanciare la sua proposta Haliburton ha scelto come scenario il palazzetto di Iowa, università all’interno della quale i due futuri sposi si erano conosciuti ormai più di sei anni fa

Tra le tante qualità che Tyrese Haliburton sembra poter vantare c’è anche la capacità di trasformare eventi negativi in occasioni di riscatto. Così, fermo per il pesante infortunio patito in gara-7 delle Finals a Oklahoma City, il leader dei Pacers pare aver deciso di sfruttare la pausa forzata per coronare il suo sogno d’amore con la fidanzata Jade Jones. I due, conosciutisi più di sei anni fa quando Tyrese vestiva la maglia di Iowa e Jade era una delle cheerleader della squadra, si sono infatti ritrovati nei giorni scorsi all’Hilton Coliseum, palazzetto dell’ateneo, dove Haliburton ha sorpreso la sua futura sposa mettendo in campo una proposta di matrimonio in grande stile. La data non è ancora stata rivelata, ma la futura signora Haliburton ha detto sì e per la stella di Indiana, dopo le tante amarezze accumulate nelle ultime settimane, è arrivata finalmente una buona notizia.