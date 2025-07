Sei gare NBA in Europa nei prossimi tre anni

C’è una grande notizia per i tifosi della NBA in Europa . Nei prossimi tre anni la lega sarà sempre più presente nel Vecchio Continente, in quattro città diverse tra Germania, Inghilterra e Francia La NBA ha infatti annunciato che il prossimo anno gli Orlando Magic e i Memphis Grizzlies si affronteranno il giovedì 15 gennaio 2026 alla Uber Arena di Berlino e successivamente domenica 18 gennaio alla The O2 di Londra per due gare valide per la regular season. Dopodiché nel 2027 sarà la volta di Manchester presso la Co-op Live e alla Accor Arena di Parigi (con le squadre ancora da definire), mentre nel 2028 saranno di nuovo Berlino e Parigi a ospitare le Europe Games (sempre con squadre da definire).

Per Berlino sarà la 14^ gara con una squadra NBA in campo e la prima valida per la regular season, mentre quella di Londra del 2026 sarà la 19^ volta dal 1993 e la decima valida anche per la regular season. Manchester invece ha già ospitato una partita nel 2013 (ma solo di esibizione), mentre Parigi è stata la casa dell’NBA in Europa nelle ultime stagioni, con già cinque gare valide per la regular season disputate nella capitale francese.

Quella di Berlino sarà una gara speciale soprattutto per i fratelli Franz e Moritz Wagner, nativi proprio della capitale tedesca: "Che gli Orlando Magic e la NBA giochino una partita di regular season nella nostra città natale significa tutto per noi" hanno detto nel comunicato stampa. "Crescendo qui, abbiamo sognato momenti come questo. È un grande onore rappresentare Berlino e la Germania e mostrare quanto la città e il paese amino il basket. Speriamo di poter ispirare i bambini nel modo in cui noi due siamo stati ispirati guardando le partite da lontano".