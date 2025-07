La notizia, partita da una foto scattata su uno yacht a St. Tropez, risale a qualche giorno fa e aveva subito scatenato ipotesi e fantasie tra le più assortite. Stando quanto riportato da ‘Front Office Sports’, però, la discussione tra LeBron James, il suo socio in affari Maverick Carter e l’agente di Nikola Jokic non avrebbe riguardato un possibile futuro da compagni di squadra per il super veterano e il serbo, bensì la creazione di un nuovo campionato dal format piuttosto originale

L’incontro, celebrato con una foto e un post su Instagram, non ha ancora smesso di generare reazioni e ipotesi sul suo contenuto, che rispetto all’ormai celebre rendez vous a St. Tropez tra LeBron James , il suo socio in affari Maverick Carter e Misko Raznatovic , potentissimo agente con Nikola Jokic tra i suoi assistiti, arrivano dettagli che superano anche le supposizioni più fantasiose. Dietro alla caption aggiunta da Raznatovic per rendere a tutti gli effetti pubblico l’incontro (“ L’estate del 2025 è il momento perfetto per fare grandi piani in vista dell’autunno del 2026! ”) non ci sarebbe infatti la possibilità che James e Jokic diventino in futuro compagni di squadra , quanto addirittura la creazione di un nuovo campionato di basket . A rivelarlo è ‘Front Office Sports’, che grazie a fonti ritenute credibili avrebbe ottenuto dettagli a proposito del format piuttosto innovativo che sarebbe stato oggetto della discussione tra i tre a bordo di un lussuoso yacht.

Una nuova lega davvero globale

Nei progetti di James, Carter e Raznatovic ci sarebbe un nuovo campionato di basket dal valore stimato iniziale per gli investitori di 5 miliardi di dollari. Il modello, in parte mutuato dalla Formula 1, prevederebbe sei squadre sia maschili e sei femminili pronte a sfidarsi una sorta di tour che toccherebbe otto città diverse sparse in giro per il mondo. A quanto pare, poi, contrariamente a quanto previsto dalle altre leghe ‘alternative’ alla NBA, ai protagonisti coinvolti verrebbe richiesto un impegno esclusivo, senza quindi la possibilità di giocare in altri campionati per la stagione in oggetto. Non solo, sempre contrariamente da quanto previsto dai regolamenti della NBA, ai giocatori e alle giocatrici verrebbe permesso di essere azionisti e/o proprietari delle squadre.