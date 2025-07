Il potente agente Misko Raznatovic, che rappresenta tra gli altri anche Nikola Jokic, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme a LeBron James e il suo socio in affari Maverick Carter su una barca a St. Tropez, lasciando intendere che in futuro si svilupperà una collaborazione tra il Re e uno dei procuratori più influenti in Europa: "L'estate del 2025 è il momento perfetto per fare grandi piani in vista dell’autunno 2026"

Se il nome di Misko Raznatovic non vi dice niente è perché probabilmente non avete seguito molto il mercato del basket europeo negli ultimi decenni. Il procuratore serbo infatti è diventato nel tempo il più potente e influente nel basket del Vecchio Continente, lanciando anche diversi suoi assistiti in NBA. Tra di essi figurano giocatori europei del calibro di Ivica Zubac, Nikola Jovic, Dario Saric, Goga Bitadze ma soprattutto Nikola Jokic, che scoprì leggendo su un tabellino su un giornale che aveva totalizzato 28 punti e 25 rimbalzi in una partita e firmandolo senza averlo mai visto giocare, secondo il suo racconto. Chi invece ha incontrato di sicuro è LeBron James, pubblicando un paio di foto insieme a lui e con il suo socio in affari Maverick Carter su una barca a St. Tropez. "L’estate del 2025 è il momento perfetto per fare grandi piani in vista dell’autunno 2026" ha scritto Raznatovic, creando un po’ di scompiglio con le sue parole. Difficile capire se si tratta di una notizia per uno dei suoi assistiti (Jokic, al netto di non aver firmato subito un’estensione con Denver, è atteso a farlo tra un anno) o se parla del futuro stesso di LeBron, che nell’estate del 2026 potrebbe aver finito la sua leggendaria carriera in campo (il suo contratto con i Lakers scadrà infatti proprio il 30 giugno 2026 e non è stato esteso). Sia come sia, Raznatovic — che sul mercato USA collabora con Excel, un’altra potente agenzia — sta cercando di ampliare ulteriormente la sua già sterminata rete di contatti in giro per il mondo, puntando decisamente in alto.