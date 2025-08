Alla conferenza stampa di presentazione del prolungamento del contratto di Luka Doncic con i Lakers era stato il grande assente, ma secondo quanto riportato da ‘ESPN’ LeBron James avrebbe chiamato il compagno per congratularsi. Per il super veterano, insomma, l’orizzonte rimane quello gilalloviola e l’obiettivo resta vincere il quinto titolo in carriera, come confermato anche dal suo agente Rich Paul, che ha smentito seccamente ogni voce di trade

La sua assenza, come già accaduto in passato, aveva fatto notizia sabato scorso, quando alla conferenza stampa organizzata dai Lakers per celebrare il prolungamento del contratto di Luka Doncic era presente tutto lo stato maggiore gialloviola a cominciare da coach JJ Redick per finire con diversi compagni di squadra. Secondo quanto riportato ieri da ‘ESPN’, però, il fatto che LeBron James non fosse fisicamente presente non significa che non abbia apprezzato la mossa della franchigia, anzi. Le congratulazioni al compagno per la firma del prolungamento triennale da 165 milioni di dollari sarebbero arrivate attraverso una videochiamata prima dell’inizio della conferenza stampa stessa. Tutto appianato, insomma, in casaLakers, anche perché, sempre stando a quanto riportato da ‘ESPN’, LeBron non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Los Angeles e, anzi, punterebbe forte sulla possibilità di vincere il quinto titolo della sua carriera.