Luka Doncic inizia a entrare in clima partita in vista dell'Europeo che prenderà il via il prossimo 27 agosto (da seguire su Sky e in streaming su NOW). Domani lo attende la prima amichevole della sua Slovenia contro la Germania campione del mondo in carica ("Ci sarò: magari non giocherò tutta la partita") ma il campione dei Lakers ha fatto notizia soprattutto per una frecciatina neppure troppo velata scoccata nei confronti dell'Olimpia Milano. Il motivo? La franchigia meneghina avrebbe impedito a due sue giocatori, Vlatko Cancar e Josh Nebo [rispettivamente ala e centro a disposizione di Ettore Messina, ndr] di rispondere alla convocazione della selezione slovena per EuroBasket 2025 (o quanto meno fatto pressioni al riguardo) . "Da quello che so, il club non gli ha permesso di esserci. Curioso che i Lakers a me abbiano permesso di partecipare e Milano invece ha detto di no a loro. Non vorrei essere coinvolto in nessun tipo di argomento al riguardo - ha detto Doncic - ma se chiedete a me la decisione dovrebbe spettare ai giocatori. La loro assenza non è quindi certo colpo loro".