Niente Eurobasket per Jeremy Sochan , che, unico giocatore NBA nel roster della Polonia , puntava a guidare la sua nazionale ad un ruolo di possibile sorpresa nel torneo e quindi a riscattare un’annata piuttosto deludente a livello personale. L’ala degli Spurs , infatti, si è dovuta arrendere ad un problema al polpaccio che ha reso necessario il forfait e il pronto ritorno in Texas per perfezionare il percorso di recupero insieme allo staff medico di San Antonio . L’idea, o per meglio dire l’obiettivo è quello di farsi trovare pronto per il training camp di inizio ottobre, anche perché la prossima stagione potrebbe rappresentare una sorta di crocevia per la carriera di Sochan .

Il futuro di Sochan a un bivio

Per Sochan gli Spurs avevano speso la 9^ scelta assoluta al Draft del 2022, preferendolo tra gli altri al fresco campione NBA Jalen Williams e a lunghi ora molto quotati come Jalen Duren e Walker Kessler. Le prime tre stagioni a San Antonio, però, si sono rivelate abbastanza deludenti e nell’ultima annata il giocatore, spesso utilizzato in vari ruoli, ha chiuso a 11.4 punti e 6.5 rimbalzi di media a partita. Al termine della stagione 2025-26, poi, Sochan potrebbe diventare restricted free agent qualora non trovasse l’accordo per il prolungamento del suo contratto e appare chiaro come la sua possibile conferma all’interno di un gruppo che attorno a Victor Wembanyama punta in alto passi giocoforza da un salto di qualità a livello di numeri e di continuità.