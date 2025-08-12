Esplora tutte le offerte Sky
NBA, guaio al polpaccio per Sochan: niente Eurobasket, il polacco torna a San Antonio

NBA

Reduce da una stagione caratterizzata da molti alti e bassi, Jeremy Sochan si stava preparando a un europeo da potenziale protagonista con la Polonia. L’ala degli Spurs, però, si è dovuta arrendere ad un problema al polpaccio e starebbe per tornare a San Antonio, dove proseguirà nel percorso di recupero dall’infortunio con l’obiettivo di farsi trovare pronto per il training camp degli Spurs a inizio ottobre

Niente Eurobasket per Jeremy Sochan, che, unico giocatore NBA nel roster della Polonia, puntava a guidare la sua nazionale ad un ruolo di possibile sorpresa nel torneo e quindi a riscattare un’annata piuttosto deludente a livello personale. L’ala degli Spurs, infatti, si è dovuta arrendere ad un problema al polpaccio che ha reso necessario il forfait e il pronto ritorno in Texas per perfezionare il percorso di recupero insieme allo staff medico di San Antonio. L’idea, o per meglio dire l’obiettivo è quello di farsi trovare pronto per il training camp di inizio ottobre, anche perché la prossima stagione potrebbe rappresentare una sorta di crocevia per la carriera di Sochan.

Il futuro di Sochan a un bivio

Per Sochan gli Spurs avevano speso la 9^ scelta assoluta al Draft del 2022, preferendolo tra gli altri al fresco campione NBA Jalen Williams e a lunghi ora molto quotati come Jalen Duren e Walker Kessler. Le prime tre stagioni a San Antonio, però, si sono rivelate abbastanza deludenti e nell’ultima annata il giocatore, spesso utilizzato in vari ruoli, ha chiuso a 11.4 punti e 6.5 rimbalzi di media a partitaAl termine della stagione 2025-26, poi, Sochan potrebbe diventare restricted free agent qualora non trovasse l’accordo per il prolungamento del suo contratto e appare chiaro come la sua possibile conferma all’interno di un gruppo che attorno a Victor Wembanyama punta in alto passi giocoforza da un salto di qualità a livello di numeri e di continuità. 

