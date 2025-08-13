Esplora tutte le offerte Sky
Al Draft del 2024, i Thunder spendevano per lui la 12^ chiamata assoluta nonostante l’infortunio al ginocchio sinistro che l’avrebbe tenuto fermo per tutta la stagione successiva, e ora Nikola Topic è pronto a tornare in campo. Dopo gli ottimi segnali forniti in Summer League, l’ex Mega Basket si appresa a giocare al fianco di Nikola Jokic con la Serbia e quindi a esordire finalmente con Oklahoma City. E in una lunga intervista a ‘The Oklahoman’ il giocatore racconta l’esperienza vissuta negli ultimi dodici mesi

Il buio, nel percorso di Nikola Topic, sembra davvero essere alle spalle. Il serbo, che ha festeggiato i suoi vent’anni tre giorni fa, si trova attualmente in ritiro con la nazionale in attesa di mettersi alla prova accanto a Nikola Jokic e compagni nell’europeo che inizia il 27 agosto. E dopo gli ottimi segnali mandati durante la Summer LeagueTopic sembra impaziente di poter fare il suo esordio anche in NBA. I Thunder, d’altronde, per lui avevano speso la 12^ scelta nel 2024 pur sapendo che non avrebbero potuto contare su di lui per almeno un anno a causa del pesante infortunio al ginocchio sinistro arrivato a pochi giorni dal Draft. “Non ho potuto giocare a basket per tanto, tanto tempo” ha dichiarato Topic in una intervista a ‘The Oklahoman’, “è stata dura, ma ho cercato di trarre il meglio da questa esperienza”.

Topic e un anno comunque importante

“Soprattutto all’inizio, guardare gli altri giocare senza poter entrare in campo è stato davvero pesante” ha confessato l’ex Mega Basket, che ha però trovato nei consigli forniti da un compagno di squadra una risorsa preziosa per superare il lungo stop. Chet Holmgren, infatti, aveva subito lo stesso destino nel suo anno da rookie e negli ultimi mesi ha rappresentato una presenza costante per il serbo: “Chet mi ha continuato a ripetermi di essere paziente, di accettare ciò che mi era successo, assicurandomi che il mio momento sarebbe arrivato”. Un momento che ora, consolidato il pieno recupero fisico, potrebbe davvero arrivare all’interno di una squadra che ha appena vinto il primo titolo della sua storiaTopic, però, sembra avere le idee chiare su come potersi guadagnare spazio in campo: “Darò il 150% su ogni pallone, su ogni possesso e proverò a essere la versione migliore possibile di me stesso”. 

Topic: "L’infortunio mi ha insegnato molto"

