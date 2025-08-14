A fine giugno Austin Reaves aveva rifiutato la proposta dei Lakers di un prolungamento quadriennale del suo contratto per 90 milioni di dollari complessivi e ora, stando a quanto riportato da ‘NBC’, punterebbe a diventare free agent la prossima estate per poi negoziare un salario annuo attorno ai 30 milioni di dollari. Intanto il giocatore, impegnato in un tour promozionale in Asia, non smentisce la sua fede gialloviola di fronte alla domanda su chi sia il più grande di sempre nella storia della NBA

dell’atteggiamento con cui Austin Reaves si prepara ad affrontare la prossima stagione e la questione del rinnovo del suo contratto con i Lakers. Lo scorso giugno, infatti, il front office gialloviola gli aveva offerto un prolungamento quadriennale da 90 milioni di dollari complessivi, che veniva subito scartato dal giocatore. Reaves, al momento, andrebbe in scadenza al termine della prossima stagione e, stando a quanto riportato da ‘NBC’, non avrebbe alcuna intenzione di esercitare la player option da 14.9 milioni di dollari a sua disposizione per la stagione 2026-27. L’idea sarebbe quindi quella di diventare a tutti gli effetti free agent la prossima estate, con l’intenzione di restare ai Lakers a patto di ricevere un’offerta che Reaves si aspetta essere molto simile a quella fatta da Miami a Tyler Herro, ritenuto per lui un buon metro di paragone, e quindi attorno ai 30 milioni di dollari annui.