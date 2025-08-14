A fine giugno Austin Reaves aveva rifiutato la proposta dei Lakers di un prolungamento quadriennale del suo contratto per 90 milioni di dollari complessivi e ora, stando a quanto riportato da ‘NBC’, punterebbe a diventare free agent la prossima estate per poi negoziare un salario annuo attorno ai 30 milioni di dollari. Intanto il giocatore, impegnato in un tour promozionale in Asia, non smentisce la sua fede gialloviola di fronte alla domanda su chi sia il più grande di sempre nella storia della NBA
dell’atteggiamento con cui Austin Reaves si prepara ad affrontare la prossima stagione e la questione del rinnovo del suo contratto con i Lakers. Lo scorso giugno, infatti, il front office gialloviola gli aveva offerto un prolungamento quadriennale da 90 milioni di dollari complessivi, che veniva subito scartato dal giocatore. Reaves, al momento, andrebbe in scadenza al termine della prossima stagione e, stando a quanto riportato da ‘NBC’, non avrebbe alcuna intenzione di esercitare la player option da 14.9 milioni di dollari a sua disposizione per la stagione 2026-27. L’idea sarebbe quindi quella di diventare a tutti gli effetti free agent la prossima estate, con l’intenzione di restare ai Lakers a patto di ricevere un’offerta che Reaves si aspetta essere molto simile a quella fatta da Miami a Tyler Herro, ritenuto per lui un buon metro di paragone, e quindi attorno ai 30 milioni di dollari annui.
Reaves, Kobe e la passione gialloviola
Reaves, come detto, più che testare il suo effettivo valore sul mercato la prossima estate, punta a restare sulla sponda gialloviola di Los Angeles, e al momento rimane concentrato su una stagione, la prossima, che considerate le ambizioni della squadra e la sua situazione contrattuale si prospetta come un vero e proprio crocevia per la carriera dell’ex Oklahoma Sooners. Snobbato al Draft del 2021, in quattro anni in NBA, tutti vissuti con la maglia dei Lakers, Reaves ha costantemente migliorato le proprie prestazioni, chiudendo l’ultima stagione a 20.2 punti e 5.8 assist di media. Non solo, in una lega che da ormai diverso tempo assiste a un movimento sempre più frenetico di giocatori da una squadra all’altra, Reaves sembra essere legato ai Lakers da un sentimento autentico. Non a caso il giocatore, negli scorsi giorni impegnato in un tour promozionale in Asia, di fronte alla domanda sul più grande di sempre nella storia della NBAnon ha avuto dubbi, puntando dritto sul più grande Laker di sempre: Kobe Bryant.